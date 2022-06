Italië declasseert volleybalsters in derde Nations League-duel

De Nederlandse volleybalsters wachten in de Nations League nog op hun eerste overwinning. Italië was in Ankara in het derde duel een maat te groot: 3-0.

Waar Oranje tegen China en, in mindere mate, ook tegen Bulgarije bij vlagen nog uitstekend spel had laten zien, kwam het tegen Italië op alle fronten tekort. De eerste set was tot 12-12 in balans, maar daarna liep Italië, vooral ook door Nederlandse onnauwkeurigheden, snel weg naar 20-13 en setwinst.

In de tweede set kwam Oranje van een flinke achterstand knap terug tot 11-13, maar daarna was de Italiaanse aanval heer en meester. In de slotset leefde Oranje nog heel even op, maar dat bleek een stuiptrekking, het was bij lange na niet genoeg. Na 25-19, 25-15 en 25-15 was het klaar.