KLM annuleert dit pinksterweekend tot 50 vluchten per dag

Vanwege verwachte drukte op Schiphol schrapt KLM dit pinksterweekend tot 50 vluchten per dag. Passagiers die met annuleringen te maken krijgen worden omgeboekt naar andere vluchten, laat de luchtvaartmaatschappij weten. Morgen zouden ruim 300 KLM-vluchten vanaf Schiphol vertrekken.

KLM zegt dat ook op meerdere andere vluchten stoelen worden vrijgemaakt, zodat passagiers die vanwege drukte hun vlucht missen op een later moment op de dag alsnog kunnen vertrekken. Verder experimenteert de vliegmaatschappij dit weekend met een "alternatief bagageproces", waarbij koffers later dan gebruikelijk aan boord worden gebracht. "Daarmee wordt voorkomen dat koffers van passagiers die uiteindelijk hun vlucht niet halen, later weer van boord gehaald moet worden", staat in een persbericht.

KLM zegt dat de maatregelen nodig zijn "om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie". De vliegmaatschappij hoopt dat reizigers begrip hebben voor de "uitzonderlijke situatie" en roept andere luchtvaartmaatschappijen op hetzelfde te doen, "in het belang van alle passagiers".

Grote drukte op Schiphol

Het is sinds eind april zeer druk op Schiphol. Op zaterdag 23 april, de eerste dag van de meivakantie, legde bagagepersoneel van KLM onverwacht het werk neer, wat leidde tot chaotische taferelen en een reeks geannuleerde vluchten. Ook de rest van de meivakantie stonden er lange rijen op de luchthaven, vanwege personeelstekorten en grote aantallen reizigers. Volgens Schiphol waren er minder passagiers voorspeld.

Inmiddels heeft de luchthaven met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afspraken gemaakt over een extra beloning voor werknemers die in de zomer werken. Zij krijgen een toeslag van 5,25 euro bruto per uur.

De extra beloning loopt tot begin september. Daarna komt er voor een deel van de werknemers een toeslag van 1,40 euro per uur. Verder zijn er afspraken gemaakt over de roosters en werktijden en het vergoeden van woon-werkverkeer.

Schiphol-medewerkers reageerden voorzichtig enthousiast op de 'zomertoeslag':