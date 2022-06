'Vliegveld Maastricht blijft open, overlast moet wel minder'

Vliegveld Maastricht Aachen Airport mag onder strikte voorwaarden openblijven. Later vandaag wordt er nog officieel gestemd in de Provinciale Staten over een voorstel van de VVD, maar het is volgens 1Limburg zeker dat een meerderheid het amendement steunt.

Voor de toekomst van het vliegveld lagen vier scenario's op tafel, van een forse uitbreiding tot sluiting. Het provinciebestuur krijgt nu de opdracht voor het einde van dit jaar met een uitgewerkte businesscase te komen. Onderdeel daarvan moet zijn dat de overlast voor de omgeving minder wordt.

Dat moet onder meer gebeuren door (extra) isolatie van omliggende huizen en de uitkoop van woningen die in de buurt van het vliegveld staan. Daaraan moeten de provincie, het Rijk, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven meebetalen. De provincie draagt in ieder geval minimaal 8,75 miljoen euro bij, staat in het amendement.

Vliegtuigen die minder lawaai maken

Een andere voorwaarde is dat er steviger moet worden ingezet op het gebruik van toestellen die minder geluidsoverlast veroorzaken. De komst van vliegtuigen die veel lawaai maken, moet bijvoorbeeld worden ontmoedigd met fors hogere landingsrechten.

Ook moet in de businesscase duidelijk worden hoe de verduurzaming vorm moet krijgen op het vliegveld zelf en bij de omliggende onderhoudsbedrijven.

Het provinciebestuur moet verder op korte termijn een goede samenwerkingspartner vinden voor het vliegveld. Daarover lopen gesprekken met de Schiphol Group. Het uitgangspunt moet ook zijn dat de provincie Limburg niet meer de enige aandeelhouder is.

Demonstratie

Op de vraag van D66 wat er gebeurt als niet aan de voorwaarden in het businessplan wordt voldaan, antwoordde VVD-statenlid Teun Heldens dat hij dat laat afhangen van de omstandigheden. "Het is zeker niet zo dat dan automatisch de stekker eruit gaat. Open houden is ook dan een optie."

Eerder vandaag demonstreerden bij het provinciehuis in Maastricht voor- en tegenstanders van Maastricht Aachen Airport.

Tegenstanders eisen sluiting van de luchthaven, onder meer vanwege geluidsoverlast en hoge onderhoudskosten. Voorstanders zijn onder anderen medewerkers van het vliegveld, die voor het behoud van hun banen betogen.