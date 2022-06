Politie spoort minderjarige jongen op die dreigmail stuurde naar school Arnhem

De persoon die donderdag een dreigmail stuurde naar een school in Arnhem is een minderjarige jongen, meldt de politie. Als gevolg van de dreigmail ging OBS Da Vinci vandaag niet open. Ook vier andere onderwijslocaties in de buurt bleven dicht.

Volgens de politie was er uiteindelijk geen sprake van een reële dreiging. Vanwege de leeftijd van de jongen is besloten hem niet aan te houden, maar er wordt nog gebroed op andere vervolgstappen. Wat er in de mail stond, is door de politie niet bekendgemaakt.

Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt opgelucht te zijn. "De kinderen kunnen veilig naar school. Ik begrijp dat ouders geschrokken zijn en dat deze dreigende situatie veel impact heeft op hen, hun kinderen en de leerkrachten."

Gisteren gingen ook scholen in Bilthoven dicht nadat er aan een school in die gemeente een dreigmail was verstuurd. Die zaak staat los van de dreigbrief aan de Arnhemse school.