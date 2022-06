Golfdepressie houdt Luiten voorlopig aan de kant: 'Van plan sterk terug te komen'

Golfer Joost Luiten komt voorlopig niet in actie. Hij heeft via zijn website laten weten momenteel niet in staat te zijn om op topniveau te spelen. Maar de 36-jarige Rotterdammer voegt eraan toe vast van plan te zijn om in het circuit terug te keren.

Luiten begon vorige week met zeven slagen onder het baangemiddelde goed aan de Dutch Open, maar hij slaagde er niet in daar een passend vervolg aan te geven. Donderdag stapte hij na vijf holes - en drie ballen die in het water belandden - van de baan in Hamburg. Een rugblessure, voerde de nummer 413 van de wereld als reden aan, maar een dag later laat hij weten dat het in werkelijkheid anders lag. "Ik ben op dit moment mentaal gewoon niet in staat om topgolf te spelen."

Snel gefrustreerd

De oorzaak weet de aanstaande bruidegom - Luiten gaat over een paar maanden trouwen - niet, hij zit prima in zijn vel, maar "ik mis op de golfbaan de energie en raak heel snel gefrustreerd. Misschien is het een soort burn-out of noem het een golfdepressie. Ik neem daarom voorlopig afstand van het golf. Of dat twee weken is, twee maanden of misschien nog wel langer, ik kan er niets zinnigs over zeggen."

Wel weet Luiten, die onder meer de KLM Open (2013 en 2016) op zijn palmares heeft staan, dat er meer golfers op de Tour rondlopen die met hetzelfde probleem kampen of kampten. "Daarna zijn die mannen meestal weer sterk teruggekomen. Dat ben ik ook heilig van plan. Maar ik ga pas weer toernooien spelen als ik er helemaal klaar voor denk te zijn."