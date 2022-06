Gejuich en gejoel voor prins Harry en Meghan bij dankdienst voor Elizabeth

Voor het eerst in twee jaar tijd zijn de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan in het openbaar verschenen met de rest van de koninklijke familie. Ze waren bij de speciale kerkdienst ter gelegenheid van het 70-jarige regeringsjubileum van Harry's grootmoeder, koningin Elizabeth (96), die de laatste tijd slecht ter been is en verstek moest laten gaan bij de dienst.

Het stel nam in 2020 afstand van het koningshuis en hoewel Buckingham Palace ze in een verklaring sindsdien "geliefde leden van de familie" heeft genoemd, is er sinds hun verhuizing naar de Verenigde Staten veel speculatie over de bekoelde relatie tussen Harry en de familie. Ook vandaag waren de ogen gericht op de interacties tussen Harry en zijn broer, prins William. Britse en internationale media schrijven dat er nauwelijks contact lijkt te zijn geweest tussen de twee.

Dat de hertog en hertogin van Sussex veel losmaken aan deze kant van de Atlantische Oceaan, was ook vandaag weer merkbaar toen Harry en Meghan aankwamen bij St. Paul's Cathedral in Londen voor de dankdienst. Het stel werd begroet met gejuich, maar er was ook boegeroep te horen. Die afkeuring was overigens luider hoorbaar toen premier Johnson en zijn vrouw Carrie arriveerden.