Vanavond op tv: Jetten over onze energietoekomst • 'Zorg voor criminele jongeren schiet tekort'

De gevolgen van de oorlog voor het klimaat

Het Russische bedrijf Gazprom stopte deze week met het leveren van gas aan het Nederlandse gasbedrijf Gasterra, veruit de grootste gashandelaar van Nederland. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zei al dat het vullen van de gasvoorraden voor komende winter daardoor moeilijker wordt.

Nederland zal als gevolg van de oorlog in Oekraïne dus op zoek moeten naar andere energiebronnen. Wat betekent dat voor de energietransitie en onze klimaatdoelen? En hoe houden we Europa warm als Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait? Minister Jetten is te gast.