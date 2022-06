Vanavond op tv: Jetten over klimaat • Zorgen over criminele jongeren • Cultuurverschillen levenseinde

Nederland zal als gevolg van de oorlog in Oekraïne dus op zoek moeten naar andere energiebronnen. Wat betekent dat voor de energietransitie en onze klimaatdoelen? En hoe houden we Europa warm als Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait? Minister Jetten is te gast.

Criminele jongeren krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. De hulp die ze zouden moeten krijgen - opgelegd door de rechter - is vaak niet beschikbaar of er zijn lange wachtlijsten. De overheid schiet daarin tekort, zeggen kinderrechters tegen Nieuwsuur.

Cultuurverschillen rond levenseinde

Sinds de corona-uitbraak heeft Turkije tientallen ernstig zieke patiënten opgehaald binnen Europa, van wie zeker tien uit Nederland. Bij alle patiënten zagen de artsen in Nederland geen perspectief meer voor verdere behandeling. In Turkije werden de patiënten wel verder behandeld. Deze verschillende blikken op de zorg veroorzaken soms problemen in het ziekenhuis in Nederland. We spreken erover met Armand Girbes, hoofd van de Intensive Care van het Amsterdam UMC.