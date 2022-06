Smits verlaat Wolfsburg en keert terug bij vrouwenploeg PSV

Voetbalster Joëlle Smits keert na één seizoen Bundesliga terug in de Nederlandse eredivisie. De 22-jarige Brabantse laat VfL Wolfsburg weer achter zich en zet haar loopbaan voort bij PSV, de club die haar in 2019 overnam van FC Twente.

Toen Smits haar avontuur in Duitsland begon, was de spits, voor wie als eerste PSV-speelster een transferbedrag werd overgemaakt, met 52 doelpunten in 45 wedstrijden clubtopscorer van PSV. Die reputatie wist de achtvoudig international, die door bondscoach Mark Parsons niet is geselecteerd voor het EK voetbal van komende zomer, bij Wolfsburg niet waar te maken.

Lastig, maar leerzaam

De Duitse topclub Wolfsburg won afgelopen seizoen de landstitel en de nationale beker en haalde in de Champions League de laatste vier, maar het aandeel van Smits werd vooral na de jaarwisseling steeds kleiner.

"Ik heb een leerzaam en bij vlagen lastig jaar achter de rug, maar ben blij dat ik dat heb meegemaakt", zegt ze op de site van de Eindhovenaren. "Om het allerbeste uit jezelf te halen, moet een mens ook gelukkig zijn. Dat ben ik bij PSV. Het vertrouwde gevoel dat ik hier heb en de sportieve ambities die ik en de club hebben, gaan hopelijk tot successen leiden."