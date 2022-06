Voor Van Dijk eindigt lang en slopend seizoen in België: 'Kan topduel worden'

Virgil van Dijk lag na het verliezen van de Champions League-finale met Liverpool tegen Real Madrid een nacht wakker, piekerend over die ene fatale tegengoal van Vinícius Júnior. Dat hij deze interlandperiode met Oranje alleen vanavond meedoet tegen België, daar zal hij na een zwaar voetbaljaar minder slaap om hebben verloren. De verloren Champions League-finale van vorig weekend was een bittere pil voor Van Dijk, die er na een kleine blessure álles aan had gedaan om er in Parijs bij te zijn. "Ik baalde enorm op de avond zelf en kon die nacht niet slapen. Ik probeerde het er met mijn omgeving over te hebben, maar op een gegeven moment gaat het leven weer verder." En dus toog Van Dijk naar Zeist. Bondscoach Louis van Gaal achtte hem als 'grootste influencer van de groep' en 'generaal van het druk zetten' onmisbaar bij de tactische nabespreking van de vorige interland, thuis tegen Duitsland (1-1). Vervroegd met vakantie Na die tactische analyse, een paar dagen trainen en vanavond de Nations League-wedstrijd tegen België zit het seizoen erop voor Van Dijk. Hij gaf bij Van Gaal aan rust nodig te hebben en daarom mag hij vervroegd met vakantie van de bondscoach. De overige drie Nations League-duels is Van Dijk er niet meer bij.

Van Gaal wilde Van Dijk eigenlijk al sparen toen Nederland in maart tegen Denemarken speelde, maar dat weigerde de aanvoerder. Nu ligt het anders. "Ik heb bij de bondscoach aangegeven dat het een zwaar seizoen is geweest en dat ik sinds de FA Cup-finale met pijntjes zit." Lijstaanvoerder speelminuten Er is geen Oranje-international die dit seizoen zoveel heeft gespeeld als Van Dijk. En dat terwijl hij vorig jaar nog een zware knieblessure had. Hij kwam voor Liverpool 51 wedstrijden en 4.620 minuten in actie. "Het liefst speel ik ook nu bij Oranje weer alles, maar ik moet professioneel zijn. Je moet ook aan de lange termijn denken. We hebben bovendien een fantastische selectie." In die fantastische selectie is deze interlandperiode geen plaats voor Georginio Wijnaldum, die er een moeizaam seizoen op heeft zitten bij Paris Saint-Germain. Van Dijk baalt van de absentie van de 86-voudig international. "Ik vind dat Gini met zijn kwaliteiten en zijn leiderschapskwaliteiten altijd in Oranje hoort. Maar ik ben niet de bondscoach. Van Gaal maakt keuzes om Nederland succes te laten halen, niet om iemand te pesten."

Vrijdagavond moet Van Dijk in Brussel dus nog een keer aan de bak. Met België wacht hem een zware tegenstander, met duels met aanvallers als Romelu Lukaku en Eden Hazard in aantocht. Nederland wist al 25 jaar niet te winnen van België. De laatste keer dat de Belgen werden verslagen was in 1998, toen Oranje met 3-1 won in de WK-kwalificatie. Daarna werd het zes keer gelijk en verloor Nederland twee keer. Van Dijk heeft er nog zin in, ondanks die kleine 5.000 speelminuten die hij in de benen heeft zitten. "Het kan een topwedstrijd worden. Er staan heel veel jongens met grote kwaliteiten op het veld, dus hopelijk wordt het een hele leuke wedstrijd, en dan zeker voor de Nederlandse kijkers."