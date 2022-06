Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

De kinderbijslag wordt toch weer aangepast aan de inflatie. Het vorige kabinet had het plan om de kinderbijslag de komende jaren niet te indexeren en die besparing te gebruiken om de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties te verbeteren.

Het wetsvoorstel was al aangenomen door de Tweede Kamer, maar het huidige kabinet trekt het nu toch in. Het kabinet benadrukt dat veel gezinnen het door de huidige inflatie zwaar hebben en dat verhoging van de kinderbijslag juist nu welkom is. Het besluit is mede genomen naar aanleding van een motie in de Eerste Kamer en was ook al aangekondigd in de Voorjaarsnota.