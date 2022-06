De barones moet toch met de barones in gesprek over kasteel de Haar

Een uitspraak van de rechter heeft niet tot een oplossing geleid in het conflict dat twee baronessen hebben over de toegang tot het poortgebouw van kasteel de Haar, bij Utrecht.

De rechter oordeelde vandaag in een kort geding dat de baronessen, halfzussen, in gesprek moeten om te kijken onder welke voorwaarden de jongste dochter van de overleden baron Thierry van Zuylen van Nijevelt (weer) toegang krijgt tot de privévertrekken. Maar eerder overleg leverde niets op, meldt RTV Utrecht.

Sinds het overlijden van de baron in 2011 wordt kasteel de Haar beheerd door een stichting die er een goedbezocht museum van heeft gemaakt. Het poortgebouw valt daar grotendeels buiten, omdat de baron heeft bedongen dat zijn vier dochters daar 'sporadisch' gebruik van mogen maken.

Brandalarm

In 2017 ging het mis toen de jongste dochter van de baron, Allegra, haar 21-jarige verjaardag vierde in het poortgebouw. Naar verluidt ging het er zo ruig aan toe dat het brandalarm afging. "De overlast nam jaarlijks navenant toe", aldus de directeur van de stichting die het kasteel beheert. Allegra woont overigens niet in het kasteel. Sinds 2014 verblijft ze in een hotel in Londen.

De oudste halfzus van Allegra, barones Alexandra van Zuylen van Nijevelt (65), greep uiteindelijk in. Zij coördineert vanuit haar woonplaats Parijs wie van de familie gebruik mag maken van de privévertrekken en ontzegde Allegra de toegang.

Toch in gesprek

Allegra was daar zo boos over dat ze in mei een kort geding aanspande. De rechter probeerde de zaak te sussen door de zussen op te roepen om in gesprek te gaan en hield de zaak aan. Maar niet veel later bleek dat Allegra helemaal geen overleg wilde. Tijdens een nieuwe zitting eiste zij alsnog een gerechtelijke uitspraak.

Bovendien, zo betoogde haar advocaat, zou zij als jongste nazaat van de baron meer rechten op het gebruik van het kasteel hebben dan haar oudere halfzussen, omdat zij het grootste deel van de erfenis heeft gekregen. Maar in die redenering gaat de rechter niet mee in zijn uitspraak, zo blijkt vandaag. Barones Allegra van Zuylen is terecht de toegang tot kasteel de Haar ontzegd, stelt hij. Als de barones weer het kasteel in wil, zal ze met haar halfzus Alexandra in gesprek moeten.