Man uit Maassluis vast om leveren sportauto's voor plofkraken Duitsland

Een 22-jarige man is vanmorgen in Maassluis opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een reeks plofkraken in Duitsland. Uit onderzoek blijkt dat hij Audi-sportwagens heeft geleverd aan criminele groepen, melden de Duitse politie en Openbaar Ministerie.

Het is onduidelijk of de man een Nederlander is, of alleen in Nederland verbleef. De 22-jarige wordt gelinkt aan acht plofkraken. Er is vandaag ook een 36-jarige Duitser opgepakt in de stad Halle, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij wordt in verband gebracht met zes plofkraken. De arrestaties zijn onderdeel van een groter onderzoek.

Tonnen buitengemaakt

Bij de kraken waaraan de twee mannen worden gelinkt, is bij elkaar ruim 810.000 euro buitgemaakt en voor een miljoen euro aan schade hebben aangericht. Bij de meeste pogingen werd niets buitgemaakt.

De betreffende reeks plofkraken is gepleegd sinds september 2021. De in Maassluis opgepakte man zou de snelle auto's vanuit Duitsland naar Nederland hebben gebracht. Verdere details over de manier waarop ontbreken. In Nederland heeft de verdachte ze volgens de politie overgedragen aan criminelen. Die hebben vervolgens met de verkregen Audi's terug in Duitsland plofkraken gepleegd.

Amper nog plofkraken in Nederland

Duitsland wordt al jaren geteisterd door plofkraken. De laatste tijd zijn meerdere Nederlanders opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij deze explosies. Vorige maand werden bijvoorbeeld een man (43) en zijn zoon (19) uit Enschede aangehouden.

Plofkraken waren voorheen ook een groot probleem in Nederland. Maar sinds geldautomaten 's nachts gesloten blijven, en die op kwetsbare plekken zijn verwijderd, is het aantal fors gedaald. Vorig jaar waren er drie plofkraken gemeld, tegenover 71 in 2019, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken.