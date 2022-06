Trein ontspoord in Beieren: zeker vier doden, tientallen gewonden

In Beieren is een trein ontspoord bij wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen. Daarbij zijn volgens de Duitse politie zeker vier doden gevallen en dertig mensen gewond geraakt, van wie vijftien ernstig. Drie wagons liggen op hun kant.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de trein zaten, mogelijk zaten er veel scholieren in. Het ging om een regionale trein.