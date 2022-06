Radarstation Defensie tegen zin van inwoners toch naar Herwijnen

Defensie wil het nieuwe radarstation voor de bescherming van het luchtruim toch in Herwijnen plaatsen. Dat is tegen de zin van de inwoners, die bang zijn ziek te worden van de straling. Ook de Tweede Kamer wilde een andere locatie, en een half jaar geleden leek die ook gevonden te zijn. Maar de ministerraad vindt Herwijnen uiteindelijk toch de meest geschikte locatie.

Het was een moeilijk besluit, zei staatssecretaris Van der Maat na afloop van de kabinetsvergadering. Hij is vanmorgen naar Herwijnen toe gegaan en het besluit werd daar niet met applaus ontvangen. "Maar ik heb uitgelegd dat geen nieuw radarstation bouwen niet kan, ons luchtruim is op dit moment onvoldoende in zicht."

De ministerraad heeft voor Herwijnen gekozen omdat hier geen grote plannen voor het plaatsen van bijvoorbeeld windmolenparken of nieuwbouwwoningen liggen en er snel met de bouw kan worden begonnen. Het is de bedoeling dat het nieuwe radarstation over vier jaar af is.

Verouderd

Er is al jaren gedoe over het radarstation, waarmee het luchtruim bewaakt moet worden. Het station in Nieuw-Milligen moet worden vervangen, omdat het verouderd is en de apparatuur geregeld uitvalt. Het ministerie van Defensie wees het Gelderse Herwijnen aan als nieuwe locatie.

Maar de inwoners hebben zich steeds verzet. Zij vrezen voor gezondheidsproblemen door langdurige blootstelling aan straling. Er staan in het dorp al radars voor de scheepvaart en een radar van het KNMI, die ook straling afgeven. Als daar nog een defensiestation bij komt, zou dat te veel worden.

Volgens de Gezondheidsraad is het verband tussen de straling van radarstations en ziektes niet aangetoond, maar ook niet uit te sluiten. De Tweede Kamer vroeg Defensie daarom om op zoek te gaan naar alternatieve locaties, en het ministerie liet in oktober weten dat er meerdere locaties waren die potentieel geschikt waren. In welke gemeenten dat was is niet bekendgemaakt.

Er is nog een tweede radarstation voor de bescherming van het luchtruim in het Friese Wier.