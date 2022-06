Dumoulin kondigt afscheid als wielrenner aan: 'Ik word moe in plaats van beter'

Tom Dumoulin stopt aan het einde van 2022 met professioneel wielrennen. Dat heeft hij via sociale media bekendgemaakt. De 31-jarige winnaar van de Giro d'Italia van 2017 heeft naar eigen zeggen te veel fysiek ongemak om wielrennen op topniveau nog jaren aan te kunnen. Dumoulin nam begin 2021 al een pauze om zijn toekomst als profrenner te overdenken. Hij keerde relatief snel terug om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio, en met succes. Dumoulin won zilver in de tijdrit. 'Frustrerend pad' "Maar hoe mooi het af en toe ook nog was: heel vaak, en zeker dit jaar, is het sindsdien ook een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds aanvoelt", legt de renner van Jumbo-Visma uit. "Zodra de belasting in trainingen of wedstrijden hoger wordt, krijg ik last van vermoeidheid, pijntjes en blessures in plaats van dat ik beter word. Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties." "De honderd procent toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg, is daarom voor mijn gevoel al een tijd in disbalans." Bekijk hieronder het hele Instagram-bericht van Tom Dumoulin.

Dumoulin had ook voor een nieuwe, langere sabbatical kunnen kiezen, maar daar zag hij te weinig heil in. "Dat wordt een lange, geduldige weg zonder garanties op succes. Ik kies ervoor om deze weg niet te nemen." De wielrenner wil nu met Jumbo-Visma een plan te maken over het restant van zijn laatste seizoen. "Ik kijk vooral uit naar het WK in september in Australië, waar ik hoop nog een laatste keer uit te kunnen halen in de tijdrit." 'Wil nog niet weten wat toekomst brengt' Dumoulin heeft nog geen idee wat hij na zijn professionele loopbaan gaat doen. "En dat wil ik nu eigenlijk ook nog niet weten. Maar ik weet wel dat mijn liefde voor de fiets mij altijd wel op een of andere manier betrokken zal laten zijn." De Limburger heeft een fraai palmares. Naast het winnen van de Giro in 2017 (en tweede in 2018) eindigde hij in 2018 als tweede in de Tour de France en werd hij in 2015 zesde in de Ronde van Spanje. Dumoulin won drie etappes in de Tour, vier in de Giro en twee in de Vuelta. Als tijdrijder vierde hij successen op de WK van 2017 (goud) en 2018 (zilver). Op de Olympische Spelen van 2016 en 2020 won hij zilver in de tijdrit.

Voor oud-renner en NOS-analist Stef Clement is het nieuws dat Dumoulin ermee gaat stoppen geen verrassing. "Ik hield er wel rekening mee. Vorig jaar zei Dumoulin (toen hij zijn carrière op pauze zette, red.) dat hij weer op zoek ging naar het plezier in het fietsen. Maar je ziet nu al het hele seizoen wat je ook voor die pauze al zag: het plezier is er niet." "Als je alleen maar verplicht wordt door jezelf, voor iets wat je niet meer leuk vindt, doe je jezelf tekort." Vrijheid terug Volgens Clement lijkt het erop dat de manier waarop Dumoulin zijn sport beleeft door de jaren heen fundamenteel is veranderd. "Tom is echt liefhebber van de wielersport. Hij is ermee begonnen omdat hij het leuk vond, maar dat is geëvolueerd in iets dat hij niet meer leuk vindt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het verwachtingspatroon, bij zichzelf en anderen. Dan gaat je eigen sport tegen je werken." "Voor een profcarrière moet je zo veel doen en nog veel meer dingen laten. Als je er dan geen plezier meer uithaalt, moet je vooral niet doorgaan. Hij neemt hiermee zijn eigen vrijheid terug." Op 21 mei, nadat hij was afgestapt in de Giro d'Italia, uitte Tom Dumoulin al zijn twijfels over zijn vorm en fysiek.