Dumoulin kondigt afscheid als wielrenner aan: 'Ik word moe in plaats van beter'

Tom Dumoulin stopt aan het einde van 2022 met professioneel wielrennen. Dat heeft hij via sociale media bekendgemaakt. De 31-jarige winnaar van de Giro d'Italia van 2017 heeft naar eigen zeggen te veel fysiek ongemak om wielrennen op topniveau nog jaren aan te kunnen.

Dumoulin nam begin 2021 al een pauze om zijn toekomst als profrenner te overdenken. Hij keerde relatief snel terug om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio, en met succes. Dumoulin won zilver in de tijdrit.

"Maar hoe mooi het af en toe ook nog was: heel vaak, en zeker dit jaar, is het sindsdien ook een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds aanvoelt", legt Dumoulin uit.

"Zodra de belasting in trainingen of wedstrijden hoger wordt, krijg ik last van vermoeidheid, pijntjes en blessures in plaats van dat ik beter wordt. Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties."

Bekijk hieronder het hele Instagram-bericht van Tom Dumoulin.