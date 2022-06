Tiener Gauff op koers voor twee Roland Garros-titels: ook finale dubbelspel

Uniek zal het niet zijn - sterker, vorig jaar kreeg Barbora Krejcíková het in Parijs nog voor elkaar - maar Coco Gauff is nog steeds op koers om twee grandslamtitels op één toernooi bij elkaar te slaan. De pas 18-jarige Amerikaanse plaatste zich donderdag al voor de enkelspelfinale en heeft nu ook de eindstrijd in het vrouwendubbel bereikt.

Samen met Jessica Pegula was Gauff in een Amerikaans onderonsje in de halve finales te sterk voor Madison Keys en Taylor Townsend: 6-4, 7-6 (4).

Serena Williams

Het winnen van zowel het enkelspel als het dubbel op één grandslamtoernooi was vóór Krejcíková deze eeuw alleen Mary Pierce (2000, Roland Garros) en de zusjes Venus en Serena Williams gelukt. De laatste slaagde daar in 1999 op de US Open voor het eerst in, waarna maar liefst zeven 'dubbels' volgden.

Bij de mannen was de Rus Jevgeni Kafelnikov in de 1996 de laatste. Ook voor hem vormde Roland Garros het decor voor zijn tweeklapper.