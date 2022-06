Tiener Gauff nog steeds op koers voor twee titels op Roland Garros

Uniek zal het niet zijn - sterker, vorig jaar kreeg Barbora Krejcíková het in Parijs nog voor elkaar - maar Coco Gauff is nog steeds op koers om twee grandslamtitels op één toernooi bij elkaar te slaan. De pas 18-jarige Amerikaanse plaatste zich donderdag al voor de enkelspelfinale en heeft nu ook de eindstrijd in het vrouwendubbel bereikt.

Samen met Jessica Pegula was Gauff in een Amerikaans onderonsje in de halve finales te sterk voor Madison Keys en Taylor Townsend: 6-4, 7-6 (4).

Vijf matchpoints

De zege van Gauff en Pegula zat er na het opslagverlies van Keys op 4-4 van de tweede set al aan te komen. Pegula slaagde er echter niet in de wedstrijd uit te serveren. Nadat het enige matchpoint in die game niet was benut, sloeg Keys op het vijfde breakpoint wel toe.

In de tiebreak die uiteindelijk volgde, snelden Gauff en Pegula naar een 6-1 voorsprong, waarna het op het vijfde matchpoint alsnog raak was.