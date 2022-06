Voor- en tegenstanders vliegveld Maastricht demonstreren voor provinciehuis

Voor het provinciehuis in Maastricht is een demonstratie van voor- en tegenstanders van het Maastricht Aachen Airport (MAA). In het zogeheten Gouvernement wordt vandaag besloten over de toekomst van het vliegveld.

Er liggen vier voorstellen op tafel, van sluiting tot uitbreiding. Tegenstanders eisen de sluiting van de luchthaven, onder meer vanwege geluidsoverlast en hoge onderhoudskosten. Tegelijkertijd demonsteren MAA-medewerkers voor behoud van hun baan. Voor het provinciehuis staan de twee partijen tegenover elkaar actie te voeren.

Lawaaiprotest

Volgens persbureau ANP staan aan beide kanten van de weg zo'n honderd personen. Anti-MAA-actievoerders laten via grote speakers nu en dan het geluid van landende vrachtvliegtuigen horen en maken lawaai. Het geluid wordt met applaus begroet door de voorstanders.

"De tegenstanders maken meer herrie dan het vliegveld zelf", citeert L1 een voorstander. De voorstanders dragen borden met opschriften als '61 procent van Limburg ziet ze graag vliegen'. Ze zeggen de zwijgende meerderheid te vertegenwoordigen.

De andere groep actievoerders is het daarmee oneens. Ze noemen MAA een geldverslindend project, zonder toekomstperspectief. Ook de geluidsoverlast wordt genoemd.

Lawaaipieken

John Huizinga woont op zo'n 140 meter afstand van de landingsbaan en werd vanmorgen bezocht door een NOS-verslaggever. Volgens Huizinga is het aantal vracht- en passagiersvluchten fors gestegen. "Dat levert behoorlijke overlast op. Met name het taxiën van vliegtuigen. Met een decibelmeter zijn er lawaaipieken vastgesteld van 90 tot 95 decibel", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Provinciale Staten wacht een lange zittingsdag over de toekomst van MMA. Als er wordt besloten tot openhouding, dan zal de luchthaven moeten worden gerenoveerd. Daarvoor moeten de Staten 30 miljoen euro uittrekken.