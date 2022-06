Paul van Ass nieuwe bondscoach Nederlandse hockeyvrouwen

Paul van Ass wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, de coach gaat na het WK hockey van deze zomer aan de slag. Dat heeft de KNHB vandaag bekendgemaakt. Van Ass (61) gaat zijn nieuwe functie voorlopig combineren met zijn rol als coach van de heren van HGC.

"Eerlijk is eerlijk, toen de KNHB mij vroeg voor deze functie moest ik er wel even over nadenken. Bij Heren 1 van HGC heb ik het namelijk erg naar mijn zin. Maar het is een enorme eer als je gevraagd wordt je land te vertegenwoordigen, ook als bondscoach", zegt Van Ass in een persbericht.

Complexe zoektocht

Van Ass begint per 1 september en volgt Jamilon Mülders op, die op zijn beurt als assistent van Alyson Annan het stokje overnam nadat Annan was vertrokken bij de hockeyvrouwen. Van Ass tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Met de aanstelling van Van Ass zit de complexe zoektocht naar een nieuwe hockeycoach voor de Nederlandse vrouwen erop. Begin mei was de coach van de mannen van Bloemendaal, Rick Matthijssen, nog een serieuze gegadigde voor de rol als bondscoach. Maar hij verlengde uiteindelijk zijn contract bij Bloemendaal.