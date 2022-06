Hockeyvrouwen krijgen na turbulente periode Van Ass als nieuwe bondscoach

Paul van Ass wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Het is een veelbesproken functie, omdat onder de vorige bondscoach, Alyson Annan, een angstcultuur was ontstaan binnen de spelersgroep.

Annan, die vorig jaar olympisch goud won met Oranje, werd in januari ontslagen. In haar kielzog vertrok onlangs ook technisch directeur Jeroen Bijl bij de hockeybond, omdat hij door alle onrust naar eigen zeggen zijn functie niet goed meer kon invullen.

Van Ass is per 1 september de nieuwe bondscoach. Hij tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 en neemt het stokje over van Jamilon Mülders, die sinds het vertrek van Annan voor de groep staat. Van Ass blijft tot de winterstop ook coach van de heren van HGC.

"Eerlijk is eerlijk, toen de KNHB mij vroeg voor deze functie moest ik er wel even over nadenken. Bij Heren 1 van HGC heb ik het namelijk erg naar mijn zin. Maar het is een enorme eer als je gevraagd wordt je land te vertegenwoordigen", aldus de 61-jarige Van Ass.

Complexe zoektocht

Met de aanstelling van Van Ass zit de complexe zoektocht naar een nieuwe bondscoach erop. Ervaren en beschikbare vrouwencoaches liggen niet voor het oprapen. Begin mei leek Rick Matthijssen, coach van de mannen van Bloemendaal, rond te zijn met de hockeybond, maar later verlengde hij toch zijn contract bij de landskampioen.