Van Telstar-thuis naar Milan-uit: Jong Oranje-debutant Kasius kijkt ogen uit

Zondag 9 januari 2022, 12.15 uur. FC Volendam-SC Telstar. Denso Kasius maakt zich in het Kras Stadion met Volendam klaar voor het duel in de eerste divisie. Maandag 4 april 2022, 20.45 uur. AC Milan-Bologna. Diezelfde Denso Kasius maakt zich in San Siro met Bologna klaar voor het duel in de Italiaanse Serie A. Dat het snel kan gaan in de voetballerij hoef je de 19-jarige vleugelverdediger niet te vertellen. Hij speelde nog geen minuut in de eredivisie, maar heeft nu al duels met Zlatan Ibrahimovic uitgevochten en maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Oranje.

Programma Jong Oranje Jong Oranje is bijna klaar met de kwalificatiereeks voor het EK. De ploeg speelt vrijdagavond om 18.45 uur in en tegen Moldavië. Op dinsdag is Gibraltar de tegenstander in Almere en de zaterdag erop is het laatste kwalificatieduel in en tegen Wales. Bij drie zeges is het team van bondscoach Erwin van de Looi zeker van het EK van 2023 in Georgië en Roemenië.

Nee, Kasius heeft geen tijd nodig om alles te laten bezinken. Kasius noemt zichzelf nuchter. Maar dat hij sinds de winterse transferperiode zijn droom leeft, dat geeft hij maar al te graag toe. Het is dan ook een opmerkelijke transfer. Van Volendam naar Bologna. Van de Keuken Kampioen Divisie naar de Serie A. Een megastap, die nog ver weg is in januari 2021, als Kasius speler is van Jong FC Utrecht. Schrikken van transferbedrag Kasius wordt dan door Utrecht voor anderhalf seizoen verhuurd aan Volendam, waar hij over de landsgrenzen begint op te vallen als opkomende rechtsback. "Ik wist van de interesse, maar het ging wel heel snel", blikt Kasius terug.

Denso Kasius scoort voor FC Volendam - Pro Shots

De huurperiode bij het elftal van coach Wim Jonk maakt hij niet af. Het Italiaanse Bologna heeft eind januari 2022 ruim drie miljoen euro voor hem over. En niet alleen Utrecht, maar ook Volendam profiteert op financieel gebied van de transfer. "Je schrikt wel van zo'n bedrag. Ik wist natuurlijk niet wat ik waard was en dan hoor je dat bedrag. Dat is mooi om mee te maken." Kasius begint te stralen. "Binnen één week had ik getekend. Daar zit je dan ineens in Italië op 19-jarige leeftijd." Meer speelminuten dan verwacht Het Italiaanse plan is helder. Kasius tekent voor 4,5 jaar en krijgt het eerste halfjaar de tijd om te wennen. Speelminuten maken is natuurlijk mooi, maar eerst acclimatiseren, wennen aan het nieuwe leven en de voetbalcultuur. Kasius spreekt geen woord Italiaans. En veel Italianen geen woord Engels. De taalbarrière maakt het lastig buiten het veld, maar binnen de lijnen pakt de jonge Nederlander het opvallend snel op. "Ik denk dat ik twee volle weken nodig had om echt te wennen, daarna ging het goed op de training en heb ik meer gespeeld dan verwacht." Van de zestien duels komt Kasius er zeven in actie; zes invalbeurten en één basisplaats.

Denso Kasius in duel met Zlatan Ibrahimovic - Pro Shots

En zo deelt hij niet langer meer het veld met spelers als pakweg - uiteraard met alle respect - Randy Wolters en Niek Vossebelt, maar met Matthijs de Ligt, Ciro Immobile en Zlatan Ibrahimovic. Wereldsterren of niet, Kasius is niet zo snel onder de indruk. "Natuurlijk is het gaaf om Ibra in het echt te zien, wat voor beest het is. Maar ik speel gewoon mijn eigen spel." De Italiaanse stadions maken meer indruk op hem. "Vooral als je binnenkomt en voor het eerst om je heen kijkt, kijk je je ogen uit. Neem San Siro (het stadion van AC Milan en Internazionale, red.), dat is zó groot. Het is gewoon een droom." Hulp van Jerdy Schouten In de populaire Noord-Italiaanse stad Bologna is ploegmaat Jerdy Schouten zijn steun en toeverlaat in de eerste maanden van die droom. "Jerdy woont naast me en zit er al een tijdje, waardoor hij goed Italiaans spreekt. Hij helpt me met van alles." Zoals alles wat er komt kijken bij het regelen van een huis en een auto, vertelt Kasius. "We gaan ook weleens uit eten, onze vriendinnen hebben elkaar leren kennen. Jerdy is eigenlijk een goede vriend geworden." En het toeval wil dat de twee goede vrienden het seizoen allebei afsluiten als debutant in Oranje. Kasius in Jong Oranje, Schouten zelfs in het grote Oranje. We spraken Jerdy Schouten bij het Nederlands elftal.

