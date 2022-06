Ook basisscholen Arnhem dicht na dreigmail

Twee basisscholen in Arnhem zijn niet opengegaan na een dreigmail. OBS Da Vinci en KBS Ommelander op hetzelfde adres hebben ouders en leerlingen ingelicht dat de scholen vandaag dicht blijven. De politie doet onderzoek.

Gisteren bleef ook een school in Bilthoven dicht na een dreigmail. Die is nog steeds dicht, ook een andere school in Bilthoven is vandaag niet opengegaan. Voor zover nu bekend hebben de dreigmails in Bilthoven en Arnhem niets met elkaar te maken.

Over de mail in Arnhem bestaat nog veel onduidelijkheid. Omroep Gelderland citeert uit een bericht dat de basisscholen in Arnhem-Zuid vanochtend aan de ouders van alle leerlingen verstuurden: "gisteravond ontving OBS Da Vinci een mail. De politie doet momenteel onderzoek naar de inhoud van de mail en daarom wordt onze school vandaag gesloten. Dit uit veiligheid voor iedereen. We kunnen u helaas niet meer vertellen."

Onderzoek in Arnhem

De basisscholen willen geen commentaar geven. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan.

In Bilthoven zijn de middelbare school, basisschool en de kinderopvang van de Werkplaats Kindergemeenschap voor de tweede opeenvolgende dag dicht. Daar is het politieonderzoek naar een dreigmail van afgelopen dinsdagavond nog niet afgerond, heeft burgemeester Sjoerd Potters laten weten.

Vanwege het sentiment

In Bilthoven blijft dus ook een tweede middelbare school dicht. Het gaat om het Nieuwe Lyceum, meldt RTV Utrecht. "Vanwege het sentiment dat leeft binnen onze school heb ik hierover contact gezocht met de gemeente. Na dit overleg heb ik besloten het schoolgebouw te sluiten, de lessen gaan wel online door", schrijft rector Philip Wind in een e-mail aan de ouders en leerlingen. Hij gaat ervan uit dat het schoolgebouw na het pinksterweekend weer open gaat.