Leider Afrikaanse Unie praat in Rusland met Poetin over voedseltekorten

De voorzitter van de Afrikaanse Unie, de Senegalese president Macky Sall, bezoekt vandaag de Russische president Poetin. Hij wil namens het Afrikaanse continent aandringen op een oplossing voor het uitvallen van de export richting Afrika van vooral graan en kunstmest als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De twee treffen elkaar in de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, die vanwege de oorlog in Oekraïne het middelpunt is geworden van een belangenstrijd tussen Rusland, de Afrikaanse Unie en de EU. Rusland blokkeert namelijk de graanexporten via de Zwarte Zee, waardoor er voedseltekorten dreigen op de wereldmarkt. Dit raakt met name landen in Afrika die sterk afhankelijk zijn van de Oekraïense en Russische graanexport (ruim 44 procent), aldus Sall. Hij noemde het tekort aan kunstmest en tarwe door de oorlog in Oekraïne vorige week "alarmerend" voor de voedselvoorziening in Afrika. Nauwe banden Verschillende landen op het Afrikaanse continent hebben nauwe banden met Rusland op economisch en militair gebied. Dat verklaart waarom slechts de helft van het continent aan het begin van de oorlog een VN-resolutie steunde die de Russische invasie veroordeelde. Senegal onthield zich toen van stemming. President Sall positioneert zichzelf als een bemiddelaar. De ontmoeting tussen de presidenten is bedoeld "om bij te dragen aan het temperen van de oorlog in Oekraïne en het vrijmaken van graanvoorraden en meststoffen waarvan de blokkering vooral de Afrikaanse landen treft", zo valt te lezen bij het Senegalese persbureau APS.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin: "De-escalatie, dialoog, vrede: zo omschreef president Sall de positie van Afrika deze week in gesprek met EU-leiders. Hoewel de Afrikaanse Unie de Russische invasie publiekelijk veroordeelt, proberen zij president Poetin zo min mogelijk tegen de haren in te strijken. De Afrikaanse belangen gaan verder dan alleen afhankelijkheid van graan en kunstmest. Rusland vormt, zeker de laatste jaren, voor veel landen een belangrijke partner - op zakelijk maar ook op militair gebied. Zo ontvangt Mali de ene na de andere wapenleverantie uit Moskou en sloot Kameroen onlangs nog een militair akkoord met Rusland. Er wordt dus voorzichtig omgegaan met uitspraken doen of acties ondernemen die de relatie met Rusland kunnen beschadigen. De Oekraïense president Zelensky heeft al meerdere malen gevraagd of hij de Afrikaanse Unie mag toespreken, zoals hij eerder ook in Europa heeft gedaan. Voorlopig houden zij de boot af, al heeft Sall toegezegd dat hij gaat polsen welke Afrikaanse leiders eventueel interesse hebben in een ontmoeting. Toch reist Sall binnenkort ook naar Kiev, waar hij met Zelensky gaat spreken. Ook daar staat de voedselcrisis bovenaan de agenda. Allemaal onderdeel van de Afrikaanse balanceer-act."

Sall houdt ondertussen contact met Oekraïne en het Westen. Deze week sprak hij met de leiders van de Europese Unie die in Brussel bijeen waren om een oplossing te vinden voor de voedselcrisis. In een videotoespraak waarschuwde Sall voor de "alarmerende" voedseltekorten in Afrika. "We willen dat er onmiddellijk alles aan gedaan wordt om graanvoorraden vrij te maken en het transport ervan te verzekeren", zei Sall. "Zo vermijden we een catastrofaal scenario dat door voedseltekorten en prijsstijgingen kan worden veroorzaakt." Corridor De Europese Unie werkt ondertussen aan een manier om de enorme graanvoorraden zo snel mogelijk Oekraïne uit te krijgen. Zeker 20 miljoen ton graan moet binnen twee maanden geëxporteerd zijn, anders bederft de voorraad of is er weer ruimte nodig voor een nieuwe oogst. De Europese landen kijken of het graan via de weg en het spoor het land uit kan komen, een exportklus waar normaal gesproken 300 zeeschepen voor nodig zijn. Een andere oplossing zou zijn om in de Zwarte Zee een corridor vrij te maken voor graanexport, een wens van de Oekraïense president Zelensky. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov brengt volgende week een bezoek aan Turkije om met zijn ambtgenoot Cavosoglu te praten over een mogelijke corridor. In onderstaande video legt NOSop3 uit welke impact het wegvallen van Oekraïens en Russisch graan op sommige landen heeft: