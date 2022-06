Steeds meer herrie van laagvliegende helikopters op de Veluwe

Op de Veluwe is het aantal klachten over laagvliegende gevechtshelikopters vorig jaar met meer dan de helft toegenomen. In totaal kwamen er 130 meldingen binnen van onacceptabele geluidsoverlast.

Ook in het Rivierengebied nam het aantal klachten toe, zij het minder sterk: van ruim 500 in 2020 naar ruim 600 vorig jaar.

"Ze hebben geen idee hoe vervelend het laagvliegen is. We hebben er enorm veel last van", reageert Annelies van den Brink uit Oosterwolde bij Omroep Gelderland.

Van den Brink dient geregeld een klacht in omdat ze 'knettergek' wordt van de herrie. "Het geluid is oorverdovend. Je weet ook nooit wanneer ze komen. Ze mogen hier op grasspriethoogte vliegen, heeft iemand mij ooit verteld. Dat neemt Defensie heel letterlijk."

Vluchten worden gespreid

De luchtmacht zelf heeft geen verklaring voor de sterke toename van het aantal meldingen over geluidsoverlast. Een woordvoerder zegt wel dat de oefenvluchten met gevechtshelikopters zoveel mogelijk worden gespreid over Nederland. "Bij grote oefeningen wordt uitgebreid gecommuniceerd met de betrokkenen door krantenberichten, Twitter en belangengroepen zoals natuurverenigingen en LTO."

Maar voor Van den Brink is de maat vol, zeker na een miskraam van een van haar paarden. "Het dier is enorm geschrokken van de bulderende machines en daardoor is haar zwangerschap mislukt", zegt ze. Ze diende een schadeclaim in. Defensie stuurde een dierenarts om naar de merrie te kijken. "Die arts vond natuurlijk niet dat de miskraam lag aan het laagvliegen. De schadeclaim werd afgewezen", verzucht ze.

De woordvoerder kan of wil niet op deze individuele zaak in gaan. Wel zegt hij dat in dit soort zaken altijd onderzoek wordt gedaan door een expert.