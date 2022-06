Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)

Er is onrust ontstaan in het asielzoekerscentrum op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk. Afgelopen weekeinde werd de 5-jarige Adam daar zwaar mishandeld. De politie ziet een 11-jarige jongen die sinds kort in het azc woonde als verdachte.

Bewoners zijn bang dat er misschien meer mensen bij de mishandeling betrokken waren, meldt Omroep West. Ze durven hun kinderen niet meer alleen te laten.

Met Adam gaat het niet goed. "Hij is ernstig gewond geraakt en dat zegt genoeg over zijn situatie. Hij ligt nog steeds in coma", zegt Mohammed Aljasem Alzarkan, die in het azc direct contact heeft met Adams moeder.

Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, werd de 5-jarige Adam ineens vermist. Toen hij na een zoektocht van een paar uur in de buurt van het asielzoekerscentrum werd gevonden, bleek hij zwaar te zijn toegetakeld en achtergelaten. De recherche doet onderzoek, maar wil verder, ook gezien de leeftijd van de verdachte, geen mededelingen doen.

Ander opvangcentrum

Volgens de buurvrouw van het slachtoffertje woont het gezin van de verdachte jongen nu in een ander opvangcentrum in Nederland. Adams moeder woont zolang haar zoon wordt verpleegd in een Ronald McDonald-huis bij het ziekenhuis.

In het azc zijn veel mensen bang. "Mijn kinderen zijn nu groot genoeg om zelf naar school te lopen", zegt een bewoonster. "Maar ik ben er nu toch bij, door wat er gebeurd is." Een vrouw die gevlucht is uit Eritrea dacht dat Nederland een veilige plek zou zijn, maar twijfelt nu. "We kunnen er niet van slapen. Onze kinderen hebben een hoop vragen over wat gebeurd is met Adam", zegt ze. "We willen ons veiliger voelen, want we voelen ons nu niet goed."

Het gezin van de 11-jarige verdachte komt volgens de bewoners uit Afghanistan en zou nog maar een paar weken in Nederland zijn.