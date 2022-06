Wekdienst 3/6: Besluit over toekomst Maastricht Airport • Nederlands elftal speelt

Goedemorgen! Provinciale Staten besluiten over de toekomst van luchthaven Maastricht Aachen Airport. En het Nederlands elftal speelt in Brussel tegen België de eerste wedstrijd van de Nations League.

Wat heb je gemist?

De Canadese regering betaalt een schadevergoeding van 1,3 miljard Canadese dollar (omgerekend zo'n 960 miljoen euro) aan de Siksika, een inheemse gemeenschap in het land. De regering doet dat omdat het aan het begin van de twintigste eeuw grote stukken grond van de Siksika onteigende. Het gaat om een van de grootste schadevergoedingen voor de onteigening van grondgebied in Canada ooit.

De regering verkocht in 1910 bijna de helft van het land van de gemeenschap, terwijl in een verdrag de grond aan de Siksika was toegekend. De grond werd vervolgens verkocht aan mensen die zich in het gebied wilden vestigen. De zaak over de onteigening liep al decennia. De Siksika-gemeenschap bestaat uit zo'n 8000 leden.

Ander nieuws uit de nacht

Amber Heard in beroep in zaak tegen Johnny Depp: Volgens een van haar advocaten heeft het juridische team van haar ex-man Johnny Depp een "enorme hoeveelheid bewijsmateriaal" buiten de zaak gehouden. Ze hoopt dat dit materiaal in hoger beroep wel wordt toegelaten.

Biden roept in televisietoespraak op tot strengere wapenwet: "Hoeveel bloedvergieten zijn we nog bereid te accepteren?", vroeg de president zich af, refererend aan recente schietpartijen. De president wil onder meer dat de verkoop van aanvalswapens aan banden wordt gelegd. Ook vindt hij dat iedereen die een wapen wil kopen, eerst moet worden doorgelicht.

Koningin Elizabeth zegt eigen dankdienst af vanwege gezondheid: "Met veel tegenzin heeft de koningin moeten concluderen dat zij hier niet bij zal zijn", liet de woordvoering van Buckingham Palace weten over een speciale kerkdienst in St Paul's Cathedral in Londen.

En dan nog even dit:

Je verjaardag met honderden andere jarigen vieren is lang niet voor iedereen weggelegd. Maar gisteren kwamen vele jarige Utrechters samen. De stad vierde dat het 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. En wie jarig is trakteert; alle jarige Utrechters kregen taart.