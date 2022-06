Van Gaal zet Oranje op scherp: 'Moet WK-selectie maken die op elkaar vertrouwt'

"Topsport kan niet zonder het nemen van harde beslissingen", zei Louis van Gaal bij de toelichting op zijn selectie. De loopbaan van de bondscoach staat er bol van, van het maken van keiharde keuzes. Het passeren van Georginio Wijnaldum voor de komende vier Nations League-wedstrijden past in dat rijtje. In zijn voorgaande periode als bondscoach ontnam Van Gaal een jaar voor het WK de aanvoerdersband van Wesley Sneijder. Volgens de bondscoach is er geen parallel met die beslissing van toen, maar die is er wel. Ook toen zette Van Gaal niet alleen Sneijder, maar de hele groep op scherp. Van Gaal liet met Wijnaldum een 86-voudig international thuis, een man van 26 interlandgoals, een van de belangrijkste spelers in Oranje van de afgelopen tien jaar. Zijn vice-aanvoerder en een alom geliefd en gerespecteerd speler en mens. Met het passeren van Wijnaldum gaf Van Gaal een signaal af. 'Leveren' "Niemand heeft een automatische rittenkaart bij het Nederlands elftal." Dat was het signaal. Ook Frenkie de Jong, Virgil van Dijk en Memphis Depay moeten "leveren". Daar had het volgens Van Gaal aan ontbroken bij Wijnaldum. De middenvelder van Paris Saint-Germain had in Oranje niet "geleverd".

Nations League bij de NOS De Nations League-wedstrijden van Oranje zijn te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 3 zijn de wedstrijden te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen. Vrijdag 3 juni, 20.45 uur: België-Nederland Woensdag 8 juni, 20.45 uur: Wales-Nederland Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales

Het gebrek aan speelminuten bij Paris Saint-Germain had er volgens Van Gaal niets mee te maken. Wijnaldum speelde dit seizoen onder Van Gaal zeven wedstrijden in Oranje, waarvan zes in de basis en de laatste tegen Duitsland (1-1) als invaller. Hij scoorde één keer tegen Montenegro en werd drie keer gewisseld. "Niet voor niets", zei Van Gaal. Van Dijk en Depay hadden Wijnaldum wel geselecteerd De keuze van Van Gaal kon logischerwijs niet op begrip rekenen van Wijnaldum en ook niet van sleutelspelers als Memphis Depay en Virgil van Dijk. Zij bekritiseerden die beslissing openlijk. Depay vormde in Oranje onder bondscoach Ronald Koeman een succesvolle tandem met Wijnaldum. "Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was", zei Depay. "Ik vind wel dat hij hier veel heeft laten zien en erbij hoort." Van Dijk: "Ik vind dat Gini met zijn kwaliteiten en zijn leiderschapskwaliteiten altijd in Oranje hoort. Maar ik ben niet de bondscoach. De bondscoach maakt keuzes om Nederland succes te laten halen, niet om iemand te pesten." Bekijk hieronder in de carrousel interviews met Van Gaal, Depay en Van Dijk over het ontbreken van Wijnaldum:

In die laatste woorden van Van Dijk klonk ook begrip voor de keuze van de bondscoach. Volgens Van Gaal was het geen thema binnen de selectie deze week: "Ik heb uitgelegd waarom en dat is het. Als Georginio gewoon zijn oude vorm haalt, zit hij er zeker bij." Hiërarchie opgeschud Met de absentie van Wijnaldum en na de interland tegen België ook van eerste aanvoerder Van Dijk krijgt Van Gaal de gelegenheid om bewegingen en gedrag in de selectie te aanschouwen zonder deze twee leiders. Wat doet dit met het groepsproces en met de hiërarchie? Die hiërarchie is hoe dan ook opgeschud, zoals Van Gaal dat in 2013 deed door Sneijder en Dirk Kuijt als eerste en tweede aanvoerder te ontslaan en Robin van Persie en Arjen Robben naar voren te schuiven. Zo bleef het tot en met het succesvolle WK in Brazilië.

Wesley Sneijder en Louis van Gaal - ANP

Voor derde aanvoerder Daley Blind lonkt de aanvoerdersband in de volgende interlands tegen Wales, Polen en Wales, met Memphis Depay (al 7x aanvoerder) en Frenkie de Jong (nog nooit aanvoerder) als andere opties. 'Dat je niet gaat etteren' In het licht van de voorbereiding op het WK nodigde Van Gaal niet voor niets 26 spelers uit, met Bruno Martins Indi, Vincent Janssen en debutant Jerdy Schouten als opvallende namen. "Stel je voor dat er rond de tijd van het WK veel blessures zijn", aldus de bondscoach. "Dan moet ik spelers gezien hebben, of ze in de groep passen of niet." Het trainingskamp van nu is daarmee in alle opzichten een grote test voor het WK in Qatar. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Van Gaal: "Ik moet een WK-selectie maken die op elkaar vertrouwt. Die om kan gaan met het feit dat je niet speelt en dat je dan niet gaat etteren. Daarop ga ik een selectie maken. Op kwaliteit maar ook op mentaliteit."

De training van Oranje in Brussel met vlnr Til, Schouten, Aké, Malacia en Teze - ANP