NOC*NSF wil minstens 16 miljoen per jaar voor aanpak grensoverschrijdend gedrag

NOC*NSF zegt op jaarbasis minimaal zestien miljoen euro nodig te hebben om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Het liefst zou de nationale sportkoepel zelfs 39 miljoen per jaar willen voor preventie, educatie en handhaving.

Die bedragen zijn de uitkomsten van onderzoek dat het bureau Berenschot in opdracht van NOC*NSF uitvoerde. Met zestien miljoen per jaar kunnen de basismaatregelen genomen worden om excessen te voorkomen. Er is 39 miljoen nodig om 'optimale integriteitsmaatregelen' te kunnen nemen in de topsport en de breedtesport.

Net als in veel andere sectoren is er ook in de sportwereld de laatste maanden een duidelijke toename van meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft dit jaar al ruim 650 dossiers in behandeling. Ter vergelijking: in heel 2021 werden er nog 900 dossiers behandeld.

De meest geruchtmakende zaak rond grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld vond recent plaats bij de turnbond. Een groot aantal vrouwelijke (ex-)turners maakte melding van mentaal en fysiek geweld.