Spanje en Portugal voor vijfde keer op rij gelijk, dit keer in Nations League

De Iberische derby tussen Spanje en Portugal is voor de vijfde keer op rij in een gelijkspel geëindigd. Beide landen scoorden één keer in het groepsduel in de Nations League: 1-1.

De afgelopen twee keer bleef het zelfs 0-0, maar de supporters in Sevilla zagen donderdagavond in ieder geval doelpunten.

Ronaldo op de bank

Cristiano Ronaldo begon voor het eerst sinds oktober 2017 niet in de basis bij Portugal en viel na ruim een uur in.

In de beginfase van het duel kregen de Spanjaarden de eerste kans, maar de inzet van Gavi verdween via de inmiddels 39-jarige Pepe naast het doel van Diogo Costa.

Nadat Rafael Leão op aangeven van Raphaël Guerreiro een Portugese kans om zeep had geholpen, sloeg Álvaro Morata toe. De spits was het eindstation van een vlijmscherpe counter: 1-0.