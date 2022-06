Spanje en Portugal gelijk, veel vragen over zeldzame reserverol Ronaldo

De Iberische derby tussen Spanje en Portugal is voor de vijfde keer op rij in een gelijkspel geëindigd. Beide landen scoorden één keer in het groepsduel in de Nations League: 1-1.

De afgelopen twee keer bleef het zelfs 0-0, maar de supporters in Sevilla zagen donderdagavond in ieder geval doelpunten.

Ronaldo op de bank

Cristiano Ronaldo begon voor het eerst sinds oktober 2017 niet in de basis bij Portugal en viel na ruim een uur in. Bondscoach Fernando Santos moest daar na de wedstrijd veel vragen over beantwoorden.

"Cristiano Ronaldo? Ze vragen vaak waarom hij een wissel is. Het is de 'miljoen-dollarvraag'. Ik was van mening dat het voor deze wedstrijd beter was om de spelers te gebruiken die ik gebruikte", aldus Santos.

"Ik wilde Andre Silva dit keer laten spelen, omdat hij hard werkt, kan aansluiten en dingen doet die Cristiano niet kan. Cristiano kan heel veel, hij is niet voor niets de beste speler ter wereld. Ik ga veel rouleren de komende wedstrijden, alle spelers moeten klaar zijn als ik ze nodig heb."