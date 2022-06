In een huis in Den Bosch zijn vanavond twee doden gevonden. Dat meldt de politie.

De lichamen werden rond 20.30 uur gevonden. Verder is er nog veel onduidelijk. "Wat er is gebeurd, gaan we nu onderzoeken", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. "We onderzoeken of er sprake is van een misdrijf. We houden alle scenario's open."

Bij de woning heeft de politie een tent geplaatst. De woning bevindt zich in een woonwijk in het noorden van Den Bosch, niet ver van de A2.