Gauff aangedaan door schietpartijen: 'Hoe kan ik stress voelen voor de finale?'

"Ik denk dat ik nu in een stemming ben waarin het me niets uitmaakt", vertelde Gauff, die op 15-jarige leeftijd haar grandslamdebuut maakte en al jaren te boek staat als toptalent.

Even later op de persconferentie in Parijs ging het nauwelijks over tennis, maar vooral over de recente schietpartijen in de Verenigde Staten. Gauff vertelde geen last te hebben van zenuwen voor de finale van zaterdag, waarin ze speelt tegen Iga Swiatek, de nummer één van de wereld.

De pas 18-jarige Amerikaanse tennisster had net het hoogtepunt van haar carrière beleefd door voor het eerst de finale van een grandslam te bereiken. Toch was ze met haar hoofd vooral bij de reeks gewelddadige incidenten in haar vaderland.

"Ja natuurlijk, het is een grandslamfinale, maar er zijn zoveel dingen gaande in de wereld momenteel", mijmerde Gauff. "Met name in de Verenigde Staten. Hoe kan ik dan gaan stressen over een tenniswedstrijd?"

Eerder sprak basketbalcoach Kerr zich uit voor strengere wapenwet

Hoewel uit peilingen blijkt dat de meerderheid van de Amerikaanse bevolking voorstander is van een strengere wapenwet, wil de politiek die vooralsnog niet doorvoeren. Diverse vooraanstaande Amerikanen spraken daar hun onvrede al over uit. Onder hen ook basketbalcoach Steve Kerr (zie video hieronder).

Woensdag vond de laatste grote schietpartij plaats in de Verenigde Staten. Vier mensen werden doodgeschoten bij een ziekenhuis in Tulsa, Oklahoma. Eind mei kwamen negentien kinderen en twee leraren om bij een schietpartij op een school in Uvalde, Texas.

En bij een supermarkt in Buffalo (in de staat New York) vonden tien mensen de dood nadat een schutter het vuur op hen had geopend.