Van Gaal respecteert mening Memphis en grapt over Ballon d'Or voor Lang

Dat Georginio Wijnaldum ontbreekt was het gesprek van de week. In de selectie was het volgens Van Gaal geen thema. "Ik heb uitgelegd waarom en dat is het. Als Georginio gewoon zijn oude vorm haalt, zit hij er zeker bij."

Van Gaal kijkt uit naar de wedstrijd tegen België vrijdag in een uitverkocht huis in Brussel. "Het is een topwedstrijd."

Enigszins hijgend van de wandeling van de bus naar het veld, maar met een lach op het gezicht stond bondscoach Louis van Gaal donderdagavond voor de camera van de NOS in het Koning Boudewijnstadion. "Er is uitstekend getraind met zeer veel motivatie", sprak de bondscoach.

De Nations League-wedstrijden van Oranje zijn te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 3 zijn de wedstrijden te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen.

Dinsdag zei Memphis Depay dat hij het oneens is met de beslissing van de bondscoach om Wijnaldum te passeren.. Dat is voor Van Gaal geen probleem. "Iedereen mag zijn mening hebben", aldus de bondscoach. "Maar volgens mij is Memphis niet aangesteld om die keuze te maken."

Depay liet zich deze week niet alleen horen over Wijnaldum maar ook over vriend Quincy Promes, die wordt vervolgd voor poging tot moord. "Trots op het feit dat je staande blijft terwijl mensen, die niets van je privéleven afweten, je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen", schreef Depay op Instagram.

Vorig jaar liet Van Gaal nog weten dat Promes vanwege diens verwikkeling in de zaak niet hoefde te rekenen op een uitnodiging voor Oranje. Dat Depay de aanvaller van Spartak Moskou openlijk steunt, vindt Van Gaal geen probleem. "Hij is nog niet veroordeeld. Dan is het juist mooi dat hij het voor een collega opneemt. Of het verstandig is, is een ander verhaal."

'Lang heeft vertrouwen in zichzelf en daar houd ik van'

Over meningen gesproken. De mening van Noa Lang kwam veelvuldig aan bod deze week. In een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws sprak de aanvaller van Club Brugge zijn ambities uit. "Doe er maar een mooi WK bij. En op een dag de Champions League-winst. En de Ballon d'Or. Alleen dan kan ik tevreden zijn met mijn carrière."

Ook claimde Lang dat hij volgens Van Gaal de wereldtop kon halen. "Hij heef vertrouwen in zichzelf en daar houd ik van", reageerde Van Gaal. "Dat zeggen ze van mij ook. Hij heeft ongelooflijk veel creativiteit en kan een wedstrijd openbreken. Voor de wereldtop moet hij in zijn gedrag en discipline nog heel wat bijleren. In zijn gedrag is hij wel flink verbeterd. Ik ben heel tevreden over Noa."

Of Lang de Ballon d'Or, de verkiezing van het tijdschrift France Football voor beste voetballer van het jaar, kan winnen? "Hij heeft meer kans dan Kevin De Bruyne, want De Bruyne is een middenvelder en middenvelders winnen nooit (de Ballon d'Or), alleen aanvallers."