Medewerkers Rode Kruis aangevallen in Mali, twee doden

Ongeloof en verdriet. In Mali zijn twee Rode Kruis-hulpverleners om het leven gekomen door een gewapende aanval. Eén van hen was een medewerker van het Nederlandse Rode Kruis. Onze vlag hangt halfstok. Hulpverleners mogen nóóit het doelwit zijn. #NotATarget pic.twitter.com/1IrWqwaud7

De hulpverleners waren onderweg naar de stad Kayes in het westen van het land. De regio wordt binnen Mali gezien als relatief veilig, maar na deze aanval heeft het Rode Kruis alle reizen van hulpverleners in het gebied voorlopig geschrapt.

Ook VN-konvooi aangevallen

In veel delen van het land zijn jihadisten actief. Of die ook achter deze aanval zitten is onbekend; nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Ook een konvooi van vredestroepen van de Verenigde Naties werd gisteren aangevallen. Daarbij viel één dode en drie mensen raakten gewond, in alle gevallen ging het om Jordaniërs. Volgens de VN was het al het vijfde incident in een week tijd.

Mali worstelt al jaren met radicaal-islamitische terroristische groeperingen. Er zijn verschillende vredesmissies actief of actief geweest in het land, waaronder van de EU en van de Verenigde Naties. Frankrijk besloot dit jaar zijn troepen terug te trekken, vanwege slechte relaties met de militaire regering, die bijna twee jaar geleden de macht greep in Mali.