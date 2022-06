Verhoeven in oktober weer tegenover Gerges, ADO-trainer Kuijt gaat toch niet kickboksen

Hesdy Gerges wordt de eerstvolgende tegenstander van Rico Verhoeven. De twee kickboksers staan op 29 oktober in het Rotterdamse Ahoy tegenover elkaar bij Hit It, een nieuw mede door Verhoeven geïntroduceerd evenement waar vechtsport en muziekoptredens gecombineerd zullen worden. Het is een evenement buiten Glory om, de wereldtitel van Verhoeven staat dan ook niet op het spel.

Dirk Kuijt had eerder zijn deelname aan Hit It toegezegd, maar de 104-voudig Oranje-international ziet daar toch vanaf. Eerder vandaag werd Kuijt gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag.

Verhoeven heeft begrip voor de keuze van Kuijt om toch niet als kickbokser in de ring te verschijnen. "In de topsport moet je full focus zijn. Dat geldt ook voor Dirk als trainer en dus begrijpelijk dat hij het niet kan combineren. We gaan nu een keuze maken uit andere celebrity-kandidaten, waarbij we al enkele interessante gegadigden voorbij hebben zien komen."

Verhoeven pas in 2023 weer in actie bij Glory

Het wordt voor Verhoeven zijn eerste kickbokspartij sinds zijn roemruchte zege op Jamal Ben Saddik in oktober vorig jaar. In de Gelredome wist hij ondanks een hevig bloedend oog zijn wereldtitel met succes te verdedigen. Eerder kondigde Verhoeven al aan dat hij wegens het trage herstel van zijn oogkwetsuur pas in 2023 weer voor Glory zal vechten.