Al weken wateroverlast in Suriname, ondergelopen scholen moeten dicht

De regen van de afgelopen maanden leidde al eerder tot problemen bij de Afobaka-dam, noordelijk van het Brokopondo-stuwmeer.

Vooral Paramaribo wordt nu flink getroffen. Afwateringsystemen zijn verouderd, en pompgemalen hebben te weinig capaciteit om de hevige en langdurige regens aan te kunnen.

Volgens minister Nurmohamed van Openbare Werken kan het nog wel even duren voordat de problemen zijn opgelost: "Ontwatering is een dure grap, maar we zijn constant bezig om kanalen schoon te maken en goten te graven in buurten", zegt hij tegen de NOS. "Er ligt een plan met oplossingen om met name de pompcapaciteit op te voeren, alleen door de steeds extremere regens en de klimaatverandering moeten we meer aanpassingen doen."

Het noorden van de stad ligt daarnaast dicht bij de zee, met extra risico op overstromingen tot gevolg. Daar zijn ook enkele nieuwe verkavelingsprojecten die nog geen goede afvoer hebben. Bepaalde straten in Noord-Paramaribo liggen bovendien lager, dus het water blijft hangen als er niet snel gepompt wordt. Probleem is dat er te weinig financiële middelen zijn om de capaciteit van de pompen op te voeren en afwateringspunten te maken bij de verkavelingsprojecten, zegt Nurmohamed, "terwijl de urgentie steeds groter wordt".