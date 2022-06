Vertonghen: 'We spelen tegen het beste Nederland sinds jaren'

Kevin De Bruyne zit na een slopend seizoen niet echt te wachten op de Nations League, maar Jan Vertonghen heeft nog wel goesting in het treffen van België met Oranje. "We spelen tegen het beste Nederland sinds jaren." De Derby der Lage Landen wordt vrijdag voor de 128ste keer opgediend en de Belgen lopen warm voor de confrontatie in Brussel, weet ook Vertonghen. "We spelen thuis voor een vol stadion. Veel jongens kennen elkaar, het blijft altijd een speciale wedstrijd." Vertonghen heeft iets met Nederland. Logisch ook, aangezien de inmiddels 35-jarige verdediger bij Ajax volwassen werd. Via Tottenham Hotspur belandde hij twee jaar terug bij Benfica. Ter herinnering, de beul van PSV én Ajax dit seizoen in de Champions League.

Jan Vertonghen - Pro Shots

Met België hoopt Vertonghen in de nadagen van zijn carrière toch nog te oogsten, al lijkt de zogeheten gouden generatie langzaam maar zeker verleden tijd. Het WK in Qatar, daar moet het desondanks gebeuren. "Dat is de heilige graal van het voetbal, die wil iedereen winnen en is ook ons doel. Het is de laatste kans van deze generatie op een WK-titel", beseft hij.

Vertonghen over WK: 'Laatste kans van deze generatie op een titel' - NOS

Al vindt Vertonghen de Nations League toch ook een hoofdprijs. "Misschien moet die competitie nog aan status winnen, maar over een aantal jaren is een eindzege wellicht iets meer waard." En dus zou een overwinning op het Nederlands elftal welkom zijn. "Ze zijn weer aan het opkrabbelen na een minder EK", merkt Vertonghen. "Een land waar rekening mee gehouden moet worden."

Nations League bij de NOS De Nations League-wedstrijden van Oranje zijn te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie worden de duels op NPO 3 uitgezonden. Vrijdag 3 juni, 20.45 uur: België-Nederland Woensdag 8 juni, 20.45 uur: Wales-Nederland Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales

In augustus 2012, bijna tien jaar geleden alweer, vond de geboorte plaats van de Belgische gouden generatie. Uitgerekend tegen Oranje, met een debuterende bondscoach Louis van Gaal. De uitslag? "4-2, en ik scoorde de vierde. Dat was de eerste keer dat we een traditioneel topland klopten. Toen is het geloof ontstaan." Dat geloof is er nog altijd, al is het België van 2022 niet meer het België van bijvoorbeeld vier jaar geleden, toen het derde werd op het WK. Vertonghen blijft echter optimistisch. "Met het huidige team kunnen we nog een heel hoog niveau halen."