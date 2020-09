Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit

Praten over je lichaam en relaties: de meeste basisscholen in Nederland besteden aandacht aan seksuele voorlichting in de klas. Maar het onderwijs hierover moet wel diverser, zegt kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers.

Volgens nieuwe cijfers van het centrum geeft 98 procent van de basisscholen seksuele voorlichting. Een positieve ontwikkeling, aldus het Rutgers. Maar een derde van die scholen besteedt niet specifiek aandacht aan seksuele diversiteit zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, terwijl dat wel moet.

"We zijn geschrokken van die cijfers", zegt Rutgers-onderzoeker Elsbeth Reitzema. Scholen zijn sinds 2012 verplicht hier les over te geven en dat op een respectvolle manier te doen, maar dat gebeurt niet altijd. Toch is het volgens Reitzema belangrijk dat kinderen niet alleen onderwijs krijgen over hun eigen lichaam en relaties, maar is het minstens zo van belang dat zij jong leren over seksuele diversiteit.

"Jonge kinderen kunnen zelf al homoseksuele gevoelens hebben. Hen moet je meegeven dat die gevoelens oké zijn, zodat ze zich geaccepteerd voelen." Reitzema voegt daaraan toe dat divers seksueel onderwijs ook nodig is voor kinderen die hetero zijn. "Zij moeten leren dat zulke gevoelens normaal zijn en niet iets is om anderen mee te pesten."

Het kenniscentrum deed een peiling onder ruim vierhonderd scholen, maar kan geen duidelijke reden aanwijzen voor het achterblijven van seksuele diversiteit in de lesprogramma's. Religieuze overtuiging zou een reden kunnen zijn om seksuele diversiteit niet te behandelen, zegt Reitzema. Andere redenen zijn bijvoorbeeld ouders die zulk onderwijs niet willen, of leraren die het thema ongemakkelijk vinden.

Stereotypes

Het COC herkent de conclusie van het Rutgers. Volgens de organisatie hebben veel scholen nog te weinig aandacht voor seksuele- maar ook voor genderidentiteit (bijvoorbeeld transgender zijn) en is dat een ernstige zaak. Als kinderen vanuit de media bijvoorbeeld stereotype denkbeelden over homo's meekrijgen en daar in hun omgeving en op school niet over gepraat wordt, veranderen die denkbeelden niet, zegt het COC.

Volgens de organisatie kan het bijvoorbeeld werken om een gast uit te nodigen die zelf homo of lesbisch is. Die persoon kan dan voor de klas hierover praten. "Aan het eind van de les vinden de kinderen homoseksualiteit dan misschien nog steeds raar, maar hebben ze wel meer empathie voor de ander gekregen en snappen ze beter dat iederéén zichzelf wil kunnen zijn. Dat is al een stap", aldus COC-woordvoerder Jan-Willem de Bruin.