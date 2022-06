Hockeyers dankzij drie goals in drie minuten opnieuw langs Argentinië in Pro League

De Nederlandse hockeymannen hebben hun ongeslagen status onder bondscoach Jeroen Delmee behouden. Die status werd door Argentinië wel even aan het wankelen gebracht in het Pro League-duel in Nijmegen, maar Oranje boog een 0-1 achterstand om in een 3-1 zege. Onder de 401-voudig international heeft Oranje nu acht keer weten te winnen.

Dankzij de nieuwe zege sluit de vernieuwde ploeg van Delmee het tweeluik met de Zuid-Amerikanen succesvol af. Gisteren werd Argentinië eveneens in Nijmegen al met 5-2 geklopt.

Oranje kreeg in het tweede duel beduidend meer weerstand. Argentinië leidde bij rust dankzij een fraaie treffer met de backhand van Martin Ferreiro.

Vroeg in de tweede helft maakte Oranje het verschil in in drie knappe minuten, waarin liefst drie keer gescoord werd. De gelijkmaker was een merkwaardige, want een strafcorner ging totaal de mist in. Oranje kreeg de bal terug in de cirkel en Jonas de Geus schoot in zijn 101ste interland vanuit een schier onmogelijk hoek raak.