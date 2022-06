Streep door beoogde coalitie in Zeeuwse Reimerswaal vanwege genderkwestie

Het beoogde college van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeente Reimerswaal kan niet van start gaan. Beoogd wethouder Kees Verburg (PvdA) heeft zich teruggetrokken omdat hij zich niet gesteund voelt door zijn fractie.

Aanleiding voor het vertrek is onenigheid over een passage in het nieuwe bestuursakkoord tussen PvdA, SGP en de lokale partij Leefbaar Reimerswaal. In het akkoord staat: "Al onze werknemers en inwoners mogen rekenen op gelijke behandeling, ongeacht hun achtergrond en maatschappelijke status. We gaan respectvol om met diversiteit. Ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen."

Met name de laatste zin kon rekenen op weerstand van oppositiepartijen, belangenorganisaties van de lhbti-gemeenschap maar ook van PvdA-raadslid Marjolein Sinke-Oele. De zin is volgens het raadslid discriminerend en daarom weigert ze het coalitieakkoord te steunen. Verburg wil niet in de coalitie stappen met een verdeelde fractie en heeft zich daarom teruggetrokken. De PvdA heeft twee zetels in Reimerswaal.

Teleurgesteld

Verburg zegt teleurgesteld te zijn. In een verklaring schrijft hij dat hij vindt dat er een "mooi en sociaal coalitieakkoord" lag waar veel sociale punten van de PvdA in waren opgenomen. Hij vindt de omstreden zin niet discriminerend, omdat er niet staat dat er mensen worden uitgesloten.

"De PvdA zal de komende vier jaar weer oppositiepartij zijn", aldus Verburg. De partij heeft geen andere kandidaat-wethouder, schrijft Omroep Zeeland. Dat betekent dat SGP en Leefbaar Reimerswaal op zoek moeten naar een nieuwe coalitiepartner of dat de partijen met zijn tweeën verder moeten. SGP en Leefbaar Reimerswaal hebben samen twaalf van de negentien zetels in de raad.