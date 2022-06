'Voorkeursbehandeling voor leden koninklijke familie bij Defensie'

Verschillende leden van de koninklijke familie zijn voorgetrokken bij Defensie of hebben hun invloed ingezet om anderen te bevoordelen, melden het BNNVARA-programma BOOS en Vrij Nederland. Samen deden ze onderzoek naar de relatie tussen de Oranjes en de krijgsmacht.

Pieter van Vollenhoven, de man van prinses Margriet, kreeg in 2019 de rang van commodore titulair toebedeeld bij de Luchtmacht, een rang op het niveau van opperofficier. In tegenstelling tot anderen met die titel is Van Vollenhoven nooit op uitzending geweest.

Zijn zoon Pieter-Christiaan wendde in 2006 zijn invloed aan om enkele militairen een hogere rang te geven dan hun collega's die exact hetzelfde werk deden. Vier ambassadeliaisons werden kapitein, zes anderen majoor. De majoors verdienden ongeveer 1000 euro per maand meer, schrijft Vrij Nederland.

Pieter-Christiaan, die werkte bij de Directie Operaties van de Koninklijke Marechaussee, zou de hogere rang voor de zes persoonlijk beloofd hebben, terwijl hij dat helemaal niet mocht. De afdeling personeelszaken van Defensie riep hem ter verantwoording. In 2014 werden de vier kapiteins na jarenlang procederen eindelijk gecompenseerd.

Snelle promotie

Een zoon van prins Maurits, tevens kleinzoon van Pieter van Vollenhoven werd binnen een jaar nadat hij in dienst trad bevorderd tot officier. Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven had geen vaktechnische opleiding gevolgd, wat wel een voorwaarde is binnen Defensie om een dergelijke rang te kunnen krijgen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil tegenover persbureau ANP niet inhoudelijk op de bevindingen reageren. Wel stelt de RVD dat er een "lange historische band is tussen de koninklijke familie en Defensie". "De band gaat al eeuwen terug. Vroeger waren leden van de koninklijke familie zelfs legeraanvoerder. Die band is heel belangrijk voor de koninklijke familie."

Defensie zegt in een reactie dat er met uitzondering van de koning, die als lid van de regering geen actieve militair kan zijn, geen speciale regels gelden voor leden van de koninklijke familie. Voor hen "gelden de regels die voor iedereen gelden".

De toekenning van de rang aan Pieter van Vollenhoven is volgens Defensie "geen bevordering, maar een bijzonder eerbewijs". Iemand die veel heeft betekend voor de krijgsmacht, kan zo'n titel krijgen, stelt het ministerie.

'Historische relatie'

Volgens Defensie heeft Pieter-Christiaan geen directe invloed gehad op de bevordering van zes ambassadeliaisons tot kapitein: "De prins heeft vanuit zijn functie als beleidsmedewerker bij de KMAR in opdracht van de Directeur Operatiën KMAR conceptfunctieomschrijvingen geschreven voor liaisons op verschillende ambassadeposten."

Over de loopbaan van Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven zegt Defensie: "Vanwege het belang dat

Defensie toekent aan de historische relatie met de koninklijke familie heeft de Koninklijke Landmacht voor hem een traject opgesteld voor een aanstelling als reserveofficier."

Volgens Defensie stond het ontbreken van een vaktechnische opleiding "een tewerkstelling in een algemene functie, met het oog op het opdoen van praktijkervaring binnen de landmacht, niet in de weg", en was er sprake van "maatwerk" zoals vaker gebeurt.