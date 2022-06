Reizigers pas vier uur voor vertrek welkom in vertrekhal Schiphol

Passagiers die vanaf morgen via Schiphol reizen, zijn pas vier uur voor vertrek welkom in de vertrekhal. Die maatregel heeft de luchthaven genomen om de verwachte drukte te kunnen beteugelen. De luchthaven verwacht een grote aanloop vanwege het pinksterweekend.

Bij de liften, trappen en lopende banden van Schiphol Plaza naar de vertrekhallen komen medewerkers te staan die tickets controleren. Alleen reizigers die een ticket hebben voor een vlucht die binnen vier uur vertrekt, worden doorgelaten.

Ook bij de ingangen bij de 'Kiss & Ride' voor de vertrekhallen komen medewerkers te staan om reizigers te controleren die worden afgezet met de auto. De controles starten om middernacht.

Hoge werkdruk

Sinds eind april is het onrustig op de luchthaven. Zo brak er een wilde staking uit onder bagagemedewerkers van KLM uit woede over de hoge werkdruk. Daarna waren er vooral in de vertrekhallen regelmatig zeer lange wachtrijen en werden vluchten geannuleerd vanwege de drukte en personeelstekorten op Schiphol.

Schiphol en de vakbonden bereikten gisteren een akkoord. In de drukke zomerperiode krijgen onder anderen beveiligers, schoonmakers en de grondafhandeling (onder meer bagage-afhandeling) 5,25 euro bruto per uur boven op hun normale loon.

Actieplan

De zomertoeslag maakt deel uit van een actieplan dat Schiphol opstelde voor aankomende zomer. Een woordvoerder laat weten dat ook de extra controles vóór de vertrekhallen deel uitmaken van het actieplan om "te zorgen dat mensen op een soepele manier beginnen met hun reis". Het gaat om een proef. Tot wanneer die loopt, kan de luchthaven nog niet zeggen.

De woordvoerder verwacht niet dat de extra controles ertoe gaan leiden dat er nu even grote rijen gaan ontstaan bij Schiphol Plaza als bij de vertrekhallen. "We kunnen mensen op Schiphol Plaza makkelijker verspreiden en de rijen blijven beter in beweging. Ook hebben we daar de mogelijkheid om naar buiten uit te wijken."

Minder reizigers in de vertrekhal

Met de extra controles hoopt de luchthaven dat mensen niet meer "in rijen gaan staan die eigenlijk niet voor hen bedoeld zijn". "Als je vier uur of eerder komt, dan zijn de balies voor de vluchten meestal nog niet eens open. Met deze maatregel halen we mensen weg die niet in de rij horen." De woordvoerder schat dat hiermee "enkele tientallen procenten minder reizigers" in de vertrekhallen komen te staan.

Voor de controles zijn volgens de luchthaven tientallen extra mensen ingehuurd. Schiphol roept mensen vanaf middernacht ook actief op om met minder handbagage te reizen voor een vlotte doorstroom bij de beveiliging. Ook vraagt de luchthaven reizigers om zo veel mogelijk met de trein te komen. Andere maatregelen gaan nog volgen, zegt de woordvoerder.