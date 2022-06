Nederlaag grillige volleybalsters tegen Bulgarije in Nations League

Onder aanvoering van de ervaren libero Myrthe Schoot vocht Oranje zich in de tweede set terug in de wedstrijd. De organisatie was beter, waardoor er minder gaten in het Nederlandse achterveld vielen.

Ook tegen Bulgarije begon Nederland, dat met een verjongde ploeg naar Turkije is afgereisd, goed aan de wedstrijd. Maar nadat Marrit Jasper een aantal fraaie punten had gemaakt, begon het bij de Bulgaarsen te lopen.

Woensdag bood Nederland in het eerste duel met China prima partij. Oranje verloor weliswaar met 3-1, maar het spel van de ploeg van trainer Avital Selinger was hoopgevend.

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League enigszins verrassend verloren van Bulgarije. In Ankara moest na een gelijk opgaande strijd een vijfde set de beslissing brengen en daarin ging het helemaal mis: 15-25, 25-12, 25-19, 15-25, 7-15.

That's more like it! 2e set gewonnen met 25-12, nu doooor! #LetsGoOrange #TeamNL #VNL2022 pic.twitter.com/A54p945aOH

De Bulgaarsen hadden nu de overhand en pakten alles. Het vertwijfelde Oranje kreeg de bal niet meer op de vloer en had geen schijn van kans in de beslissende set.

Twaalf duels

In totaal komt Nederland op deze Nations League twaalf keer in actie, verdeeld over drie speelronden. De topacht van de ranglijst plaatst zich voor de kwartfinales.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het WK in eigen land. Op 23 september is Kenia de eerste tegenstander in het speciaal daarvoor omgebouwde Gelredome.