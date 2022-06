14 jaar cel en tbs voor doodsteken ex voor ogen van kind

Een 32-jarige man uit Nieuwegein heeft 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de moord op zijn ex-vriendin. Het slachtoffer werd vorig jaar september in het bijzijn van hun 1-jarige dochter op straat met tientallen messteken om het leven gebracht.

De steekpartij gebeurde nadat de 34-jarige vrouw eerder op de dag de relatie via een WhatsApp-bericht had beëindigd. Toen de vrouw hun kind bij haar ouders in Den Bosch wegbracht, kwam ook Jeffrey van den D. naar de stad. Hij had een mes meegenomen en wachtte het slachtoffer op bij de woning van haar ouders.

Toen hij haar met een kinderwagen zag wandelen, liep hij op haar af en stak volgens de rechtbank "in een halve minuut ruim dertig keer in haar bovenlichaam, nek en hoofd". Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Met voorbedachten rade

Van den D. bekende het doodsteken van zijn ex, maar verklaarde dat hij dat in een opwelling had gedaan. Ook had hij naar eigen zeggen het mes meegenomen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen zijn ex, meldt Omroep Brabant.

De rechtbank gaat hier niet in mee en stelt dat er sprake is van voorbedachten rade. Zo heeft de man volgens de rechtbank een half uur op het slachtoffer gewacht. "Het is dus een voorgenomen plan. Het is dus moord", zei de rechter.

Uit onderzoek is gebleken dat de dader en het slachtoffer een problematische relatie hadden. Voor de steekpartij had de vrouw bij de politie melding gemaakt van mishandeling en verkrachting door hem. Ook had hij volgens de rechtbank gedreigd haar om het leven te brengen als ze bij hem weg zou gaan.

'Afschuwelijke manier om het leven gebracht'

Volgens de rechtbank is de man vanwege zijn autismespectrumstoornis en trekken van narcisme en borderline verminderd toerekeningsvatbaar. Ook is de kans op herhaling van huiselijk geweld zeer groot. De rechtbank vindt dat de man langdurig behandeld moet worden en legt daarom naast de celstraf tbs met dwangverpleging op. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De rechter stelt verder dat de vrouw op een afschuwelijke manier om het leven is gebracht. "Het kind moet leren leven met het feit dat haar vader haar moeder vermoord heeft", aldus de rechter.

Er klonk applaus van de ouders na de uitspraak in de rechtbank, meldt Omroep Brabant. De man moet de nabestaanden in totaal ruim 200.000 euro aan schadevergoedingen betalen.