Zeldzame zegereeks brengt Swiatek in finale Roland Garros, waar ze Gauff treft

De zegereeks van Swiatek is overigens nog lang geen absoluut record; ze staat niet eens in de eeuwige toptien. In de vorige eeuw wisten enkele speelsters ruim vijftig partijen op rij te winnen. Martina Navratilova heeft 74 zeges van 1974 tot 1976 het record in handen.

Iga Swiatek heeft dankzij haar 34ste zege op rij de finale van Roland Garros bereikt. De Poolse tennisster was vanmiddag met 6-2, 6-1 duidelijk te sterk voor de Russin Daria Kasatkina. In de finale treft ze zaterdag Coco Gauff.

De 25-jarige Russin Kasatkina, die voor het eerst in de halve finale van een grandslam stond, maakte in de eerste set een snelle break achterstand nog ongedaan. Maar daarna kon de nummer 20 van wereld geen moment de indruk wekken dat ze de zegereeks van Swiatek zou beëindigen.

Swiatek kan tweede grandslam winnen

Ook in de tweede set kon Kasatkina geen antwoord vinden op de harde klappen voornamelijk met de forehand van Swiatek. Na iets meer dan een uur spelen werd de steeds moedelozer wordende Russin met een ace uit haar lijden verlost.

Tot dusver heeft Swiatek maar één grandslamzege op haar palmares: twee jaar geleden schreef ze Roland Garros al eens op haar naam.

Niet de laagst geplaatste finaliste ooit

Trevisan had als nummer 59 van de wereld de laagst geplaatste finaliste ooit kunnen worden, maar Gauff maakte een einde aan haar zegereeks, die overigens wel beduidend korter was dan die van Swiatek. Trevisan won in aanloop naar Roland Garros het toernooi in Rabat en was tien duels op rij ongeslagen.