Een voor deze eeuw zeldzame zegereeks brengt Swiatek in finale Roland Garros

Iga Swiatek heeft dankzij haar 34ste zege op rij de finale van Roland Garros bereikt. De Poolse tennisster was vanmiddag met 6-2, 6-1 duidelijk te sterk voor de Russin Daria Kasatkina.

Het vrouwentennis wordt de laatste jaren gekenmerkt door wisselvallige prestaties van alle topspeelsters. De net 21-jarige Swiatek weet zich als enige daar aan te onttrekken door sinds 16 februari niet meer te verliezen.

Dat Swiatek momenteel met kop en schouders boven de rest uitsteekt, blijkt wel uit haar cijfers. Van haar 34 overwinningen boekte ze er liefst 32 in twee sets. De twee keer dat ze wel een set verloor, gebeurde dat bovendien pas na een tie-break.

Deze eeuw is alleen zegereeks Venus Williams langer

Alleen Venus Williams wist deze eeuw een langere zegereeks neer te zetten dan Swiatek (zie tabel hieronder). Als de huidige nummer één van de wereld zaterdag de finale van Roland Garros wint, dan evenaart ze de Amerikaanse.

De zegereeks van Swiatek is overigens nog lang geen absoluut record; ze staat niet eens in de eeuwige toptien. In de vorige eeuw wisten enkele speelsters ruim vijftig partijen op rij te winnen. Martina Navratilova heeft 74 zeges van 1974 tot 1976 het record in handen.