Grote bezwaren Tweede Kamer tegen Europees digitaal identiteitsnummer

In plaats van een centraal Europees systeem wil de Kamer afspraken maken over hoe landen elkaars systemen kunnen gebruiken wanneer hun burgers dat nodig hebben. De software die daarvoor wordt gebruikt mag nooit in handen komen van 'big tech' of andere private partijen, vindt de Kamer.

De Kamer wil een garantie dat gegevens en documenten van burgers niet centraal worden opgeslagen in een Europees systeem. Ook moet er een garantie komen dat burgers nooit gedwongen kunnen worden gebruik te maken van de eID en dat wanneer ze dat wel doen, alleen de informatie wordt getoond die noodzakelijk is.

Bijvoorbeeld: een geboorteakte aanvragen, een adreswijziging doorgeven, een bankrekening openen, belastingaangifte doen, inschrijven aan een universiteit, een recept van de dokter bewaren en in een ander EU-land afhalen, een auto huren met een digitaal rijbewijs of inchecken in een hotel.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering lieten eerder aan de Kamer weten ook tegen zo'n persoonsnummer te zijn.

Het kabinet wil vasthouden aan de Nederlandse DigiD's en Burgerservicenummers, en die geschikt maken voor breed gebruik in het buitenland. Ook wil het kabinet dit stapje voor stapje doen in plaats van in een klap over te gaan naar een nieuw systeem.

Maar Nederland is met zijn bezwaren in de minderheid. Adriaansens en Van Huffelen zien de motie van de Kamer als ondersteuning en beloven de boodschap over te brengen tijdens de Telecomraad van Europese landen. Die vindt morgen in Straatsburg plaats.