Lagere btw op energie ziet niet iedereen meteen terug

Het bedrag dat huishoudens aan gas en elektriciteit betalen, gaat niet bij iedereen automatisch omlaag als op 1 juli de belasting wordt verlaagd. De grote energiebedrijven laten het aan klanten met een vast contract zelf over om hun termijnbedrag te verlagen. Doen ze dat niet, dan wordt de lagere belasting verrekend in de eindafrekening.

De Consumentenbond is daar tegen. Die vindt dat energiebedrijven bij alle klanten automatisch de verlaging moeten doorvoeren.

Als tegemoetkoming voor de hoge inflatie verlaagt de overheid per 1 juli de btw op energie van 21 naar 9 procent. De maatregel geldt voor een half jaar en dat scheelt huishoudens over die periode enkele tientjes tot honderden euro's.

Spaarpotje

De drie grote energiebedrijven passen alleen de termijnbedragen aan van klanten met een variabel contract. Die werden sowieso aangepast op 1 juli vanwege hogere tarieven. De verlaging van de belasting wordt daarin meegenomen.

Klanten met een vast contract moeten bij Essent, Vattenfall en Nuon de aanpassing zelf doen. De bedrijven geven op hun site een advies over een eventuele verlaging van het termijnbedrag. "We gaan niet automatisch de maandbedragen van alle klanten aanpassen, want daar zitten sommige klanten niet op te wachten", zegt een woordvoerder van Vattenfall. "Sommige klanten vinden het fijn om een buffer aan te houden of gebruiken het als spaarpotje."

Ook Nuon raadt klanten met een vast contract aan om na 1 juli op de site te kijken naar het nieuwe geadviseerde termijnbedrag. "Er zijn zoveel elementen van invloed op het termijnbedrag dat we het aan klanten zelf overlaten om het daadwerkelijk aan te passen", zegt een woordvoerder.

Te ingewikkeld

De Consumentenbond is het daar dus niet mee eens. "Dan leg je de bal helemaal bij consumenten", vindt woordvoerder Babs van der Staak. "Dat is voor sommige consumenten te ingewikkeld of ze zijn bang voor een naheffing. Het is het meest logisch als iedereen onmiddellijk profiteert van de btw-verlaging."

De Consumentenbond roept de branchevereniging Energie Nederland op om bedrijven ertoe te bewegen voor alle klanten de maandtarieven aan te passen.